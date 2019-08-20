На новой набережной в Салехарде будет несколько зон: этнопарк, тюбинги, хоккей и аттракционы

Стали известны параметры будущей новой набережной в Салехарде. Власти Ямала объявили аукцион на обоснование инвестиций в этот объект и описали, что именно нужно будет разметить на берегах Шайтанки. Согласно техзаданию, запроектированы и построены будут сразу два берега. На одном из них, напомним, правительство и гостиница. На втором – храм и жилые дома. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов говорил, что старый проект набережной – это скучное сооружение с лавочками и дорожками, абсолютно непредназначенное для отдыха на Крайнем Севере. Ранее обновленный проект уже анонсировали, говорилось, что на набережной будут катки, лыжная трасса, прокат.

Сейчас берега набережной обнесены временным забором. Компания «Ямалтрансстрой», которая ранее занималась строительством объекта, за несколько лет получила порядка 4 млрд рублей, но цельный вид объект так и не приобрел. С набережной во время сильного ветра разлетается песок, и так длится уже несколько лет.

Итак, согласно задумке чиновников, новая набережная, сделанная по второму проекту, будет разбита на несколько зон. Первая – спортивная. Тут должны расположиться площадки для разных видов спорта. В том числе, территория для минифутбола-волейбола летом, которая зимой превращается в каток. Отдельно описан зимний каток площадью 15- 20 тыс. м.кв. Также здесь будет воркаут зона и площадка для стритбола. Еще одна выделенная территория – баскетбол летом, который зимой превращается в хоккейную коробку. Кроме того, в этой же зоне продумают размещение скейтпарка (4900 м.кв.). Власти Ямала также хотели бы видеть в этой части набережной детские площадки, кафе и различные инсталляции.

На набережной будет работать пункт проката, где можно взять в аренду велосипеды, гироскутеры, лыжи, коньки, электромобили, самокаты.

Вторая зона – зона озеленения. Здесь будут малые архитектурные формы и временные павильоны.

Должна быть также центральная часть, которая будет ярмарочной. В техзадании указано, что нужно продумать входную группу, парковку, центральную ярмарочную аллею и ярмарочную площадь с лавками, фудкортом и зоной отдыха с видом на реку. Также в этой части запланируют место для установки сцены. Кроме того – здание туристического центра с фасадом (напомним, власти Ямала заказали разработку маркетинговой кампании – Салехард – новогодняя столица России).

Четвертая зона – аттракционы. В том числе в этой части появится склон для тюбинга.

Власти Ямала надеются также разметить на набережной этнозону с оленями, хаски, этнопарком, детской зоной, скалодромом.

В рамках строительства через Шайтанку проведут еще два моста – один в районе улицы Кнунянца длиной 120 метров, другой – в районе Объездной дороги длиной 40 метров. Власти также сразу предусматривают необходимость размещения туалетов. Нужно также продумать подсветку всех объектов.

Подрядчик должен будут провести инженерные изыскания и подготовить обоснование инвестиций – то есть рассчитать, сколько из бюджета понадобиться денег на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию набережной.

Заказчик – дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО. Максимальная сумма контракта на изыскания и обоснование инвестиций – 28,3 млн рублей.

Салехард, служба информации

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