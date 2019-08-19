Рекламировать Салехард туристам будет тюменская контора

Делать бренд «Салехард – новогодняя столица России» будет тюменское рекламное агентство. Компания «Марка» согласилась за 1,6 млн рублей заняться этой работой. Об этом говорится на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День». В процессе торгов компания немного снизила цену.

Ранее агентство уже рассказывало про новую идею властей Ямала – сделать из столицы округа новогоднюю столицу России. Для этого госучреждение «Ямалтур» подыскало маркетологов. Специалисты должны сделать так, чтобы российские и иностранные туристы поверили, что в Салехарде безопасно и комфортно.

Подрядчик должен будет разработать фирменный стиль проекта и концепцию оформления Салехарда, создать брендбук и сопровождать рекламный сайт проекта. Кроме того, партнеру «Ямалтура» нужно будет «разработать план продвижения проекта в региональных и федеральных СМИ, контент-план для SMM, план продвижения в сети интернет посредством таргетированной и контекстной рекламы».

Согласно реестру контрактов, в 2016 году у компании «Марка», директором и учредителем которой является Дарья Чиркова, был контракт с компанией «Тюменьэнерго». Других проектов по госконтрактам найти не удалось.

Салехард, Тюмень, служба информации

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