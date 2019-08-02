На Ямале ищут того, кто убедит иностранных туристов ехать на новый год в Салехард

Власти Ямала попытаются за год создать Салехарду новый имидж – новогодней столицы России. Для этого они ищут рекламщика, который займется раскруткой городского бренда за 1,7 млн рублей. Ответственным за реализацию проекта «Салехард-Новогодняя столица России 2020-2021» будет бюджетное госучреждение «Ямалтур», сообщает агентство «Новый День». Вкладывая деньги в рекламу, чиновники надеются увеличить число туристов. Ранее о том, что город должен преобразиться для борьбы за звание новогодней столицы, говорил в интервью агентству «Новый День» замгубернатора Андрей Воронов.

На сайте госзакупок «Ямалтур» объявил аукцион для поиска маркетологов, которые займутся продвижением проекта «Салехард – новогодняя столица России». Кампания рассчитана и на российских, и на иностранных туристов. Подрядчик должен будет разработать фирменный стиль проекта и концепцию оформления Салехарда, создать брендбук и сопровождать рекламный сайт проекта. Кроме того, партнеру «Ямалтура» нужно будет «разработать план продвижения проекта в региональных и федеральных СМИ, контент-план для SMM, план продвижения в сети интернет посредством таргетированной и контекстной рекламы».

Иностранные туристы, став аудиторией рекламной кампании, должны осознать, что Салехард – комфортный и безопасный город со всей необходимой туристской инфраструктурой.

Подрядчикам «Ямалтура» в рамках контракта придется заняться визуализацией туристского бренда города Салехард. В том числе разработать фирменные шрифты и текстовые решения с переводом на английский язык. Исполнитель контракта также будет отслеживать эффективность придуманных им рекламных кампаний.

Из техзадания не вполне понятно, как заказчик будет продумывать оформление города. Но сказано, что «В концепции комплексного оформления города должны быть обязательно представлены следующие элементы: световые фонтаны, светодинамические инсталляции, интерактивные проекты, объемные декоративные конструкции, искусственные новогодние ели»,– говорится в материалах заказа. Напомним, города Ямала уже успели сделать заказ на одинаковые светящиеся фигуры.

Что касается рекламных материалов: подрядчик должен предложить варианты растяжек, плакатов и наклеек. «В каждый макет рекламно-информационных материалов должен быть интегрирован адрес сайта visityamal.ru в виде логотипа», – уточняют представители Ямала.

Результат работы должен быть представлен в альбомах и на СD-диске

Подрядчика выберут 8 августа 2019 года.

12 марта 2019 года в правительстве Ямала сообщили, что в 2020 году Салехард будет участвовать в конкурсе минкульта РФ «Новогодняя столица России». «В случае победы для жителей и гостей округа будет организована масштабная культурная программа с историческими маршрутами, гастрономическими фестивалями и зимними спортивными соревнованиями. По предварительным подсчетам, это позволит привлечь на Ямал около 12 тысяч туристов», – говорили в пресс-службе правительства автономного округа.

Сейчас столица Ямала навряд ли может получить такое звание. Выбор заведений общепита в городе катастрофически мал, утром сложно найти место для комфортного завтрака. Есть проблемы с отелями. Передвигаться по городу из-за сугробов и наледи без автомобиля сложно. А главный туристический бренд региона – комплекс «Ямалкан» – уже несколько лет банкротится и обрастает скандалами, связанными и с бывшими чиновниками, и с коррупцией. Из Салехарда можно попасть в Горнокнязевск – музей под открытым небом – и это, пожалуй, единственное развлечение для приезжих.

Другие проекты

«Ямалтур» в целом активно занимается развитием туриндустрии. Недавно учреждение заказало участие в туристической выставке в Сингапуре (200 тыс.рублей). Ранее объявила поиск того, кто классифицирует гостиницы Салехарда, г. Лабытнанги, Приуральского района (подрядчику готовы заплатить 250 тыс. рублей). Также порядка 400 тыс. рублей заплатит «Ямалтур» за организацию мероприятия «школа гостеприимства». Речь идет о том, что приглашенные эксперты должны рассказать сотрудникам туриндустрии на Ямале о сервисе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.08.19

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