В закупке дорогих украшений для Ноябрьска нашли нарушения

Антимонопольщики нашли нарушения в одном из аукционов по закупке дорогих светящихся украшений на Ямале. Речь идет о закупке таких фигур для Ноябрьска. ФАС предложил чиновникам мэрии Ноябрьска внести изменения в документы торгов и провести процедуру выбора поставщика заново. Об этом агентству «Новый День» сообщили в управлении антимонопольной службы по ЯНАО. Речь идет о закупке ворот, елки, шаров и других конструкций за 50 млн рублей.

Поводом для проверки антимонопольщиков стала жалоба одного из участников рынка. Напомним, на аукционе конкуренции не было – компания «Мегаполис» стала единственным участником конкурса. При этом как выяснилось, были и другие претенденты, но их заявку отклонили и не допустили до аукциона. Речь идет о фирме «Омега», которая и обратилась в ФАС. «Жалоба признана необоснованной. Но в рамках проверки мы нашли нарушения в документаци и предписали заказчику внести в нее изменения. Поставщик будет выбран заново», – объяснили в управлении ФАС. Решения пока нет на сайте. Неясно, какие именно были найдены нарушения.

Любопытно, что эта же самая фирма поставит схожие светящиеся конструкции и в Новый Уренгой, и в Салехард.

Во всех трех городах – Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде «Мегаполис» был единственным участников аукциона. И он должен получить контракты по максимальной цене. Так, в Новом Уренгое из бюджета на светящиеся елки, шары и другие фигуры выделят 73 млн рублей, в Салехарде – 34 млн рублей.

Фирма зарегистрирована в Петербурге. Директором и одним из соучредителей является Тагир Хусаинов. Второй соучредитель – Андрей Береговой.

Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, служба информации

Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард. Другие новости 31.07.19

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