Новый Уренгой закупает украшения для города как в Ноябрьске на 73 млн рублей (ФОТО)

В Новом Уренгое закупают святящиеся декоративные конструкции за 73 млн рублей для «создания оригинального облика города». Они практически неотличимы от тех, что закупали для украшения Ноябрьска (некоторые фигуры даже повторяются). Это арки, ворота, различные фигуры, светящиеся шнуры, палатки и так далее. Заказчиком выступает управление муниципального хозяйства Нового Уренгоя, сообщает агентство «Новый День».

Закупка проводится на официальном сайте торгов. Всего нужно 11 объектов. Первый объект – это арки, их установят на пешеходной зоне улицы Интернациональная в районе ТЦ «Сибирь». Второй – шнур для фасада здания ГДК «Октябрь». Туда же, на это строение, повесят и цветной светящийся градусник. Это еще один элемент. На пешеходной зоне по улице Интернациональной в районе ГДК «Октябрь» также установят светящуюся беседку.

Другой объект для украшения Нового Уренгоя – это светящиеся звезды. Их планируют водрузить у мемориального комплекса «Площадь памяти». «Конструкция изделия позволяет свободно проходить под ним человеку. Изделие имеет установочные элементы для крепления изделия на поверхности», – говорится в техзадании.

Не останется без внимания и площадь перед мэрией. Здесь должен появиться святящийся триколор. Само здание администрации города украсят светодиодными узорами.

Следующий элемент – восемь светящихся объемных шаров на ножках. «Сферы разного диаметра и высот. Каждая сфера имеет точку опоры в виде стойки и опорной крестовины», – говорится в материалах закупки.

На площади у здания ТРЦ «Полярная сова» должны появиться ворота из светодиодов.

Десятый элемент – огромная елочная игрушка, установленная под наклоном. «Изделие в рабочем состоянии имеет вид, создающий образ объемного шара. С двух противоположных сторон проходы, позволяющие беспрепятственно заходить и перемещаться внутри. Вся внутренняя и внешняя поверхность изделия равномерно покрыта световыми материалами, создающими разноцветный световой рисунок», – пишет заказчик.

И, наконец, 11 объект – это елка. Такая же, как в Ноябрьске – вокруг которой натянуты светодиодные ленты.

В Ноябрьске итоги аукциона по закупке украшений уже подвели. Там поставщиком станет компания «Мегаполис». В Новом Уренгое победитель торгов еще не назван. Неясно, является ли кампания по закупке светящихся украшений централизованной. Украшения похожи и, очевидно, произведены одним и тем же лицом.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 26.07.19

На Ямале задержали организатора группы по хищениям нефти из трубы (ВИДЕО). / В Новом Уренгое продали офис Забарского с иконами и сауной (ФОТО). / Известный бар должен привезти в Салехард «Отпетых мошенников», которые отказываются ехать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»