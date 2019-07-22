Власти Ноябрьска покупают украшения для города за 50 млн рублей (ФОТО)

Власти Ноябрьска заказали изготовление светящихся конструкций за 50 млн рублей для украшения города. Эскизы опубликованы в документации аукциона по выбору подрядчика. Поставить конструкции нужно до 30 ноября 2019 года. Подрядчик уже определен – это компания «Мегаполис» – она была единственным допущенным участником аукциона, который проводила мэрия, сообщает агентство «Новый День».

Три из четырех конструкций должны обладать «возможностью использования технологии дополненной реальности, позволяющей создавать виртуального анимированного персонажа на фоне изделия посредством наведения камеры электронного устройства (смартфона или планшета) на изделие».

Первый элемент – огромная резная беседка. Он называется «дворец грез». Его стоимость – порядка 15 млн рублей. Второй элемент – «русская сказка» – содержит украшенную новогоднюю ель. На него планируют потратить также около 15 млн рублей. Третий элемент – «восточная сказка» – ворота в восточном стиле с деревом в центре. Его цена – 11,6 млн рублей. Четвертый элемент – это огромные светящиеся фонарики, называется «сад чудес». Он обойдется бюджету в 7,7 млн рублей.

В техзадании не указано, где именно установят эти декоративные элементы.

Средства на эти архитектурные формы возьмут из программы благоустройства. «Оплата будет производиться в рамках программы по повышению уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск», – говорится в материалах закупки.

Жители Ноябрьска ждут кардинальных изменений в благоустройстве города не только в связи с объявленным годом благоустройства на Ямале. Прежнего мэра нефтяной столицы Жанну Белоцкую часто критиковали за несистемное украшение улиц бабочками и цветными заборами. Нынешний мэр Алексей Романов оказался в гораздо более благоприятном положении с точки зрения финансов, поскольку сейчас на городскую среду направляют гораздо больше средств. Пока неясно, насколько целесообразным и разумным окажется их освоение.

Ноябрьск, служба информации

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