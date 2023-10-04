Власти Ноябрьска хотят потратить 40 млн рублей на новогодние гирлянды и украшения

Чиновники Ноябрьска закупают на 40 млн рублей новогодних украшений с гирляндами. Это арка, куб, фигура «2024» и гирлянда для здания. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Сейчас мэрия ищет поставщика. Заказчиком выступает управление городского хозяйства.

Первое изделие – куб с гирляндами внутри. Куб имеет несколько входов, с потолка у него свисают разной формы гирлянды.

Второе изделие – арка с светящимися гирляндами.

Третье изделие – гирлянда на фасад дома в виде банта.

Четвёртое изделие – фигура с цифрами 2024.

Источник финансирования дорогостоящей покупки – субсидия на иные цели.

Ежегодно Ноябрьск тратит десятки миллионов на новогодние украшения. Например, в 2019 году чиновники покупали светящихся фигур на 50 млн рублей.

В 2022 году местная пресса – «Миг ТВ» – сообщала о том, что Ноябрьск украсят имеющимися гирляндами, так как такое решение поддержали жители. Видимо, в 2023 году город разбогател и нашёл новые миллионы на иллюминацию.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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