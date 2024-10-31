Ноябрьск накупит на 22 млн рублей новогодних украшений

Власти Ноябрьска накупят новогодних украшений на 22 млн рублей. Всего нужно семь изделий. В числе будущих приобретений – ёлка игрушки и светящиеся фигуры.

Среди светящихся фигур – заяц, цифра пять и ёлочная игрушка.

Примечательно, что в документации нет названия этих фигур. Только технические характеристики и рисунки. Сам аукцион, опубликованный на сайте закупок, называется так: поставка нестационарных конструкций.

Согласно условиям аукциона, установка товара осуществляется в срок не позднее 10 декабря года.

В аукционе было два участника, их имена на площадке торгов пока не раскрыты. Но известно, что победитель снизил цену примерно на 400 тыс. рублей. Он привезёт украшения в Ноябрьск за 22 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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