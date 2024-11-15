Ноябрьск купит консоли на фонари и новогоднюю ёлку за 22 млн рублей у компании из Питера

Украшения к новому году в Ноябрьск поставит компания ООО «Мегаполис». Сумма контракта – 22,3 млн рублей. Ещё один участник аукциона предложил меньшую цену, но выбрали всё равно «Мегаполис» из Санкт-Петербурга. В прошлом году новогодние украшения в Ноябрьск за десятки миллионов привозила эта же самая фирма.

Около 11 млн рублей потратят на уличные светодиодные консоли для фонарей. Напомним, в документации аукциона не было названия товаров, только характеристики. Однако по фото удалось опознать консоли, которыми торгует победитель аукциона – компания «Мегаполис». На сайте поставщика цена на такие консоли не указана.

Остальная сумма пойдёт на покупку ёлки и игрушек.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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