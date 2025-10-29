Для украшения Лабытнанги купили консоли и ёлки за 12 миллионов

Власти Лабытнанги закупили новогоднего оборудвания на 12 млн рублей. Это праздничные ели и консоли на опоры освещения.

Для Лабытнанги покупают 30 консолей – светящихся фигур на опоры освещения. Сумма контракта, который чиновники уже заключили – 4 млн рублей. В ходе аукциона подрядчик из Кемеровской области – ИП Благодатных Елена Николаевна – снизила цена на 6 млн рублей. Консоли нужно доставить до 30 ноября 2025 года.

Световые украшения на опоры освещения ямальские города стали покупать всё чаще. В прошлом году оборудование приобретали власти Ноябрьска.

Кроме того, городские чиновники заключили контракт с предпринимателем ИП Бурлаков Дмитрий Александрович на поставку трёх новогодних елей. Их бизнесмену из Петербурга нужно привезти также до 30 ноябяря. Стоимость работ – 8,4 млн рублей.

Город Лабытнанги как самостоятельное юрлицо скоро перестанет существовать. Он стал частью Приуральского района, то есть объединился с соседним муниципалитетом. Марина Трескова, которая руководила гордом, уже возглавила объединённый район.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

