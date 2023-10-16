Власти Салехарда отказались от украшений после публикации в прессе, а Ноябрьска – нет

Власти Салехарда отказались от покупки новогодних украшений. На сайте госзакупок размещено решение об отказе от приобретения дорогостоящих световых фигур и гирлянд. С чем оно связано – неясно. Однако принято оно на следующий же день после публикации агентства «Новый День», то есть сразу после обнародования в прессе.

Ранее агентство сообщало, что чиновники Салехарда планировали потратить порядка 40 млн рублей на ёлку, шары, гирлянды, украшения н опоры освещения.

Вместе с этим власти Ноябрьска сохраняют планы по расходованию 40 млн рублей на новогодние украшения и они уже выбрали поставщика. Световой куб с фонарями, светящуюся арку и другие изделия поставит фирма из Петербурга – «ГК «Мегаполис». Она снизила цену на 200 тыс. рублей.

Салехард, Ноябрьск, Наталья Ефремова

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