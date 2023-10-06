Власти Салехарда снова потратят на новогодние украшения почти 40 млн рублей

Очередные десятки миллионов потратит мэрия Салехарда на новогодние украшения. На госзакупках чиновники объявили несколько аукционов.

Первый – на закупку фигур и гирлянд за 26,5 млн рублей. В числе заказа – ёлка, светящееся сердце, украшение на опоры освещения, светящиеся шары. Заказчик – МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика». Источник финансирования – бюджет Салехарда.

Вторая закупка – почти на 10 млн рублей. В состав заявки входят светящиеся фигуры кареты, свечей, домиков, шара и другое.

Кроме того, мэрия приобретает за 3,4 млн рублей светодиодные прожекторы для архитектурной подсветки зданий.

В прошлом году мэрия Салехарда также в октябре, в разгар сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, потратила на новогодние украшения почти 30 млн рублей.

Не считают излишними бюджетные траты в несколько десятков миллионов и власти Ноябрьска. Они объявили закупку на 40 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»