Компания экс-мэра Пуровского района построит особняк для чиновников Ямала за 4 млрд рублей

Власти Ямала направят на завершение строительства правительственного долгостроя в Салехарде около двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствует адресно-инвестиционная программа и сайт госзакупок. Строить новую администрацию окружного правительства будет известная компания ПФ «ВИС», соучредителем которой является экс-глава района Ямала Евгений Скрябин, сообщает агентство «Новый День».

Дирекция капстроительства Ямала 20 ноября 2018 года заключила допсоглашение с компанией «ВИС» на достройку административного здания исполнительных органов госвласти на правом берегу Шайтанки. Сумма контракта – 2,3 млрд рублей, сообщает агентство «Новый день». Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Срок сдачи – конец 2020 года.

Особняк расположен рядом с действующей администрацией округа и состоит из двух многоэтажных зданий, соединённых переходом. Его начали строить в 2012 году. Подрядчиком была выбрана как раз фирма «ВИС». Общая стоимость строительства – 4,4 млрд рублей. Позднее стройку «заморозили». Сейчас объект находится в высокой степени готовности.

Согласно адресно-инвестиционной программе Ямала, 285 млн рублей планируется направить на строительство зданий в 2019 году. Ещё 350 млн рублей – в 2020 году. И, наконец, почти 1,3 млрд рублей выплатят строителям в 2021 году.

Компания «ВИС» на Ямале строит не только правительственные и промышленные объекты, но и социальные. 6,5 процентов в уставном капитале компании принадлежит бывшему главе Пуровского района Евгению Скрябину. Он перешёл на работу в «ВИС» в 2015 году, оставив муниципальную службу. Ещё 93,5 процентов компании находятся у фирмы УК «ВИС», которую контролируют бизнесмены Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов.

Салехард, служба информации

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