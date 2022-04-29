Власти Ямала за 90 млн рублей модернизируют проект замороженных зданий для чиновников

Власти Ямала предпринимают очередную попытку достроить здания для чиновников на набережной Шайтанки в Салехарде. Их начали возводить в 2012 году, несколько раз замораживали. В 2019 году стройку активизировали, хотели закончить к 2021 году, не удалось. Теперь срок контракта продлили до конца 2022 года. При этом, очевидно, потребовалась корректировка проектной документации, чиновники готовы на этот потратить около 90 млн рублей. Как сообщалось ранее, контракт на завершение строительства имеет петербургская компания ПФ «ВИС».

На сайте госзакупок чиновники ищут подрядчика, который за 89,6 млн рублей модернизирует проектную документацию на здания. Заказчик – дирекция капстроительства и инвестиций Ямала.

Изменения нужно внести в энергетический паспорт объекта, в план благоустройства территории, также нужно разработать дизайн-проект на основные объёмно-планировочные решения, при необходимости скорректировать цветовое решение фасадов, решение по вечерней подсветке фасадов. Согласовать список мебели с заказчиком. Ведомость отделки помещений и цветовые решения также нужно согласовать с заказчиком.

Подрядчику также нужно при необходимости предусмотреть систему водоочистки и сантехнику с фотоэлементами.

Стоимость строительства здания без НДС, согласно материаламдокументам заказчика – 6,7 млрд рублей. При этом не вполне понятно, сколько на данный момент потрачено на это здание и сколько ещё предстоит выделить денег из бюджета автономии.

Изначально проектную документацию на здания разрабатывала турецкая компания «Ямата», она построила несколько зданий в столице Ямала в 2000-ых.

Как сообщал в 2019 году на тот момент заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов, у губернатора Ямала Дмитрия Артюхова есть цель – достроить все долгострои на Ямале. Таким долгостроем являются и эти здания органов власти рядом с действующим зданием правительства автономного округа.

В конце апреля 2022 года в контракт с компанией ПФ ВИС, которая должна достроить новые здания для чиновников, внесли изменения. Теперь стоимость достройки (с 2019 года) оценивается в 4,5 млрд рублей, а срок исполнения контракта сдвинули на январь 2023 года.

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Салехард, Юлия Фролова

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