Группа «ВИС» сообщила о скором завершении правительственных зданий-близнецов в Салехарде

Компания «ВИС» отчиталась о ходе строительства правительственных зданий-близнецов в Салехарде. Это долгострои, периодически строительные работы приостанавливали. Сейчас в контракте указана стоимость работ по возведению и отделке зданий в 4,5 млрд рублей. Актуальный срок завершения работ – 31 октября 2024 года.

Как рассказали в фирме «ВИС», финишная окраска фасада нового здания правительства Ямала выполнена на 60%. «Возведены каркасы обоих зданий, закрыт тепловой контур, установлены стеклопакеты. Основной фронт работ развёрнут внутри, где продолжается черновая отделка помещений», – сообщили в тг-канале предприятия.

На объекте занято более 160 человек.



Здания девятиэтажные. Отдельно на прилегающей территории возводится тёплый наземный переход, который соединит новые корпуса с действующим зданием правительства.

В 2019 году в интервью агентству «Новый День» Андрей Воронов, который тогда был заместителем губернатора, сообщал, что в новые здания переедут многочисленные ведомства . «Сейчас большие средства тратятся на аренду зданий для окружных ведомств. Они разбросаны по городу, некоторые находятся на первых этажах многоквартирных домов, некоторые – в частных зданиях», – говорил бывший чиновник.

Салехард, Наталья Ефремова

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