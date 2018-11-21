В долгах как в мешках: полиэтиленовый мегапроект «Газпрома» на Ямале встал и должен миллиарды экс-мэру

История гигантского долгостроя «Газпрома» в Новом Уренгое закончилась астрономическим долгом. Ленинградский суд решил, что строительная компания ВИС правомерно требует 4,6 млрд рублей с «Новоуренгойского газохимического комплекса». Решение суда опубликовано в среду, 21 ноября, сообщает агентство «Новый День». В суде названа общая стоимость мегапроекта, который должен был стать единственным в своём роде в России, а также вскрыты подробности пьянства рабочих.

Кратко напомним историю мегастройки. В девяностых годах под Новым Уренгоем «Газпром» начал строительство комплекса, который должен был заняться переработкой газа Уренгойского месторождения в полиэтилен. Компания ВИС стала генподрядчиком в апреле 2009 года. Через девять лет, не завершив дело, в сентябре 2017 года компания ушла с объекта. Аргумент – отсутствие финансирования. Начались суды. Фирма «ВИС» требовала с заказчика шесть миллиардов рублей за выполненные работы и оборудование. В процессе сумму снизили до 4,6 млрд рублей. А «газпромовский» завод, в свою очередь, потребовал 36 млн рублей за газ и электричество, которыми пользовался подрядчик. «НГХК» также выставил счёт партнёру за то, что сотрудники субподрядных организаций приходили на ямальскую стройку пьяными, а также пытались пронести «опьяняющие вещества», говорится в материалах суда. Сумма штрафа – 500 тыс. рублей.

Осенью 2018 года арбитражный суд получил заключение экспертов. Аналитики признали, что ВИС выполнил работы, о которых заявляет, и действительно купил оборудование.

Как выяснилось в ходе суда, общая стоимость работ на новоуренгойском мега-заводе – почти 260 млрд рублей. Работы должны были завершить в декабре 2017 года.

В августе 2018 года в ответ на запрос агентства «Новый День» в правительстве Ямала сообщали, что комплекс будет введён в период до 2021 года – то есть обозначали весьма размытый срок. В «НГХК» также уклонились от ответа на вопрос о дальнейшей судьбе стройки – неясно, кто и когда её будет заканчивать.

Напомним, владельцем 6,5 процентов акций компании ПФ «ВИС» сейчас является бывший глава Пуровского района Ямала Евгений Скрябин. Остальная часть принадлежит компании – УК «ВИС» (владельцы – Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов).

«Новоуренгойский газохимический комплекс» принадлежит «Газпрому». Управляющая компания завода – «Газпром Центрремонт», возглавляет её Дмитрий Доев.

Новый Уренгой, служба информации

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