На Ямале опять встал тридцатилетний долгострой «Газпрома»

Новый подрядчик Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК) ещё не определён. Стройкомпания «ВИС» покинула площадку осенью 2017 года, заявив об огромном долге заказчика. До сих пор «Газпром» не назвал замену. Более того, неясно, что именно сейчас происходит на заводе.

Как сообщил агентству «Новый День» замдиректора ООО «НГХК» Валентин Яковышен, генподрядчик будет определён на основании закупок «в сроки, предусмотренные нормативными документами «Газпром». Это его цитата из ответа на запрос агентства, полученная в августе 2018 года. Как видно из этой цитаты, в НГХК фактически уклонились от ответа на вопрос о сроках определения нового подрядчика. Там также не смогли прокомментировать готовность газохимического комплекса и предполагаемые сроки его ввода.

В компании лишь добавили, что разрыв контракта с компанией «ВИС» не означает перенос сроков ввода НГХК в эксплуатацию. В пресс-службе правительства Ямала агентству сообщили, что по их данным, даты завершения строительства крупного газохимического комплекса достаточно размыты – с 2019 по 2021 год.

НГХК строят с девяностых годов прошлого века. Периодически разные должностные лица делают заявления о сроках окончания этого грандиозного строительства. В 2015 году и экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и управляющий комплексом – глава компании «Газпром Центрремонт» Дмитрий Доев обещали, что откроют производство в 2017 году. В 2016 году срок «сдвинули» до 2019 года.

Очевидно, стройку осложнит действующее судебное разбирательство между ООО «НГХК» и компанией «ВИС». Подрядчик требует с комплекса более шести млрд рублей за выполненные работы. Назначена экспертиза выполненных работ. Следующее заседание арбитражного суда по этому делу намечено на октябрь 2018 года.

Завод строится в 30 км от Нового Уренгоя. Он должен перерабатывать сырьё с Уренгойского газоконденсатного месторождения, которое находится поблизости. Проект производства уже несколько раз актуализировали, так как за время строительства устаревают технологии и документация. Планируется, что завод будет выпускать полиэтиленовые изделия: трубы, пакеты, посуду.

Новый Уренгой, служба информации

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