Губернатор Ямала Артюхов заявил, что решения по кинотеатру в Надыме нет

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что у властей по-прежнему нет никакого решения относительно ДК «Победа» В Надыме. Ситуация не меняется уже несколько лет. Решить проблему еще в 2014 году обещал прежний глава округа Дмитрий Кобылкин. Но современный дом культуры с кинотеатром в Надыме так и не появился.

«Есть планы по ДК «Победа». Пока окончательного решения не принято. Мы с главой советуемся, я думаю, что мы найдем решение», – сказал г-н Артюхов в ходе прямой линии 23 декабря 2018 года. Такое пояснение он сделал, отвечая на вопрос о перспективах Надыма. Глава округа заверил жителей района, что у муниципалитета есть будущее, в том числе и благодаря освоению Харасавейского месторождения. Артюхов обещал городу новую набережную, о которой агентство «Новый День» уже подробно рассказывало, детский сад и спортивный центр.

ДК «Победа» в Надыме был приобретен в муниципальную собственность несколько лет назад. Как говорил в 2014 году экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин: «проект есть. Сейчас попробуем по финансированию определиться и начнем». В 2016 году глава района Леонид Дяченко снова подтвердил, что есть проект, что на него ушло около 8,5 млн рублей. Согласно нему, в ДК должен был расположиться кинотеатр, фитнес-центр, студии для детей, концертный зал. Этого не случилось. Почему – неясно. Возможно, проблема в финансировании. При этом, напомним, деньги в 2019 году в бюджете Ямала найдутся на завершение административного здания для правительства в Салехарде.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 23.12.18

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