В апреле в ДК «Победа» в Надыме начнутся демонтажные работы

В апреле 2024 года в ДК «Победа» в Надыме начнутся демонтажные работы. Это первый этап создания арт-резиденции в историческом здании, которое сейчас законсервировано.

«Мы с вами давно уже говорим о том, что необходимо нашу «Победу» возвращать к жизни. В апреле месяце планируем, что туда зайдут строители и начнут уже демонтажные работы», – рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских на встрече с трудовыми коллективами 13 марта 2024 года.

Демонтажные работы, согласно контракту, нужно будет закончить в течение двух месяцев с даты заключения контракта. Он пока не заключен. Стоимость работ – более 6 млн рублей.

Власти уже много лет обещают реконструировать ДК «Победа». Здание открыли в 1975 году. Позднее из государственной собственности оно вышло. Там открыли развлекательный центр. Потом и он пришёл в запустение. Пришлось чиновникам выделять субсидию из бюджета Ямала, чтобы выкупить здание обратно у банка «Нефтяной альянс».

Найти стоимость дизайн-проекта Арт-резиденции в «Победе» затруднительно. Его по какой-то причине не заказывали через прозрачную процедуру госзакупок.

«В прошлом году (2021 г. – прим.ред.) между некоммерческой организацией «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», ООО «Сити билдинг» и МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» был заключён трёхсторонний договор с целью разработки дизайн-проекта и проектной документации для проведения реконструкции объекта», – объясняла начальника управления по делам молодёжи и туризму Ольга Чередниченко газете «Рабочий Надыма».

В материале использован архивный сюжет ТРК «Надым».

Надымский район, Наталья Ефремова

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