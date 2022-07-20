Губернатор Артюхов обсудил с участниками «Таврида.Арт» ярмарку современного искусства на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал участникам всероссийского молодёжного образовательного форума Таврида о создании арт-резиденций в автономном округе. Встреча произошла 19 июля 2022 года. Также обсуждали идею организовать ярмарку современного искусства на Ямале. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Таврида.Арт» в Крыму – это культурно-просветительская площадка для молодёжи. Сейчас там отдыхают и получают новые знания музыканты, дизайнеры и другие творческие молодые ребята.

По словам г-на Артюхова, на Ямале будет 4 арт-резиденции – в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. В правительстве уточняют, что арт-резиденция «Полярис» в окружной столице уже открыта, на её базе расположился современный театр, медиа студия, студия звукозаписи и хореографический зал. В течение ближайших двух лет запланировано открытие остальных арт-резиденций.

В Новом Уренгое новое пространство для молодёжи вместит в себя кибер-зону, зону стартапов, медиа студию, мультиформатные помещения, галерею, библио- и тренинг-пространство, арт-кафе и арт-дворик. В проекте ноябрьской резиденции «Миксер» творческие мастерские, коворкинг, кафе, шоу-рум, медиастудия, кулинарная мастерская, танцевальная студия, мульти-парк. Концепция надымской арт-резиденции в большей части посвящена кинопроизводству. На всех площадках уже работают строители.

Губернатор Артюхов поддержал предложение участников беседы – организацию ярмарки современного искусства «Art Russia» на Ямале. В Москве такое мероприятие прошло уже трижды. Теперь авторы ярмарки хотят зайти в регионы.

Дмитрий Артюхов побывал также на строительной площадке арт-резиденции самой «Тавриды», она тоже находится в бухте Капсель. Здесь готово здание будущего университета креативных индустрий, жилых кампусов, рабочие обустраивают прогулочные и зоны отдыха, возводят набережную и пирс. Первую очередь арт-резиденции планируют сдать уже в 2023 году. Сейчас арт-кластер «Таврида» работает только летом, после ввода образовательного центра станет круглогодичным.

фото - пресс-служба губернатора ЯНАО

Судак, Салехард, Юлия Фролова

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