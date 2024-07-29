Отпуск губернатора Артюхова начался в Крыму

Губернатор Дмитрий Артюхов начал свой отпуск с рабочих встреч и мероприятий в Крыму. Он принял участие в открытии музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе, посетил подшефную часть, где пообщался с матросами и офицерами, проходящими службу на БДК «Ямал». Глава региона также посетил фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».

На встрече с военными моряками г-н Артюхов вручил отличившимся памятные подарки – часы с гравировкой «Ямал защитникам Отечества».

Ямал шефствует над частью морской авиации в Каче и боевым десантным кораблем «Ямал». Регион оказывает поддержку частям в проведении ремонта имущества и помещений, улучшении материально-технической базы, бытовых условий военнослужащих. Ране глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Каче.

Площадка «Таврида.АРТ» расположена на Крымском полуострове. Фестиваль входит в федеральный проект «Молодёжь России» и реализуется при поддержке Росмолодёжи. Дмитрий Артюхов является постоянным участником фестиваля. В этом году 25 ребят представляют Ямал.

«Двое претендуют на гранты Росмолодёжи. Даниил Кожевин из Лабытнанги мечтает о своей школе стендап-комедии, Полина Черемных в следующем году хочет объединить в Новом Уренгое молодых художников из разных регионов. К 50-летию газовой столицы они создадут для выставки картины о Ямале. Удачи!», – написал о фестивале губернатор.

Глава региона также сообщил, что площадка Тавриды растёт и скоро там появятся постоянные резиденции регионов страны. В том числе будет и Ямал. «Создадим площадку для творчества и презентации нашего региона. Уверен, она будет пользоваться спросом – за ямальской экзотикой в Крыму всегда выстраиваются очереди», – отметил г-н Артюхов.

Фестиваль "Таврида.Арт" Встреча с моряками Открытие музейно-храмового комплекса Открытие музейно-храмового комплекса

Салехард, Наталья Ефремова

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