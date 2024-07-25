Губернатор Артюхов встретился с главой Севастополя

Губернатор Ямала работает в Крыму – он встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную воинскую часть в Каче.

Ямал и Севастополь будут заниматься совместными патриотическими поездками ямальских детей в город-герой. «Поощряем ямальских ребят за успехи в учёбе, творчестве, общественной деятельности патриотическими поездками в город-герой по местам воинской славы. За последние четыре года больше двух тысяч ребят с Ямала уже побывали в таких путешествиях в Крым. Обязательно будем развивать этот проект и дальше», – объяснил глава автономии Дмитрий Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

В посёлке Кача г-н Артюхов пообщался с северянами, которые проходят срочную службу. Сейчас в авиаполку 27 ямальцев.

С начала проведения специальной военной операции воинская часть Черноморского флота активно участвуют в боевых действиях и несёт службу по защите Крымского полуострова от атак противника. Правительство округа помогает подшефному авиаполку в обеспечении всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач и повышения боеготовности.

Ямал и Севастополь сотрудничают более 20 лет. В 2001 году регион и командование Черноморского флота заключили соглашение о военно-шефских связях, в рамках которого округ взял шефство над БДК «Ямал» и базой морской авиации в Каче.

Салехард, Наталья Ефремова

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