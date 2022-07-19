Губернатор Ямала Артюхов второй день работает в Крыму

Глава Ямала Дмитрий Артюхов продолжает работать в Крыму. На 19 июля 2022 года (второй день пребывания в республике) губернатор запланировал посещение всероссийского молодёжного образовательного форума Таврида, сообщили в региональном правительстве. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Накануне г-н Артюхов встречался с главами ДНР и Крыма Денисом Пушилиным и Сергеем Аксёновым в Симферополе.

Как рассказал в своих аккаунтах в соцсетях глава Крыма, темами обсуждения были оздоровление детей Донецкой народной республики в Крыму, а также восстановление Донбасса. «Благодаря помощи ямальских коллег, 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей», – говорится в сообщении губернатора Аксёнова.

Симферополь, Салехард, Юлия Фролова

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