Глава Ямала Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с Волновахским районом ДНР

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Донецкую народную республику. Там он подписал соглашение с главой Волновахского района Константином Зинченко. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства округа 14 июня 2022 года (скорректировано в 10:50).

«Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идёт о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня», – говорится в пояснениях.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Краснодон и Краснодонский район в Луганской народной республике.

Глава ХМАО Наталья Комарова побывала на Донбассе и посетила объектыв Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»