Губернатор Артюхов заверил жителей, что помощь Волновахе не затормозит развитие ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал опасения жителей Ямала о том, что помощь региона в восстановлении ДНР может затормозить строительные и социальные проекты на Ямале. По словам г-на Артюхова, у автономного округа хватит ресурсов, чтобы строить Волноваху и не отказаться от собственных планов. Своим мнением губернатор поделился, отвечая на вопрос одной из жительниц в Губкинском 22 августа.

«14 июня вы вместе с Челябинской областью подписали соглашение о том, что будем помогать Волновахе, будем восстанавливать инфраструктуру, дома будем строить. Скажите, как повлияет на ямальцев такое соглашение?», – спросила жительница.

Губернатор отметил, что регион с июня восстанавливает Волноваху, но жители Ямала не заметили никаких сокращений и изменений в проектах.

«Мы строим школу, больницу восстанавливаем, коллеги взялись за детский сад. Вы чувствуете, что в Губкинском потеряли темп строительства в этом году? Нет. Более того, мы вышли на рекордные объёмы того, что мы делаем. Мы ни в коем случае наши новые обязательства не будем делать в ущерб Ямалу. Мы найдём решение. На самом деле, там некоторые вопросы проще. Это центральная полоса, там дешевле рабочие руки. Сейчас, конечно, вынуждены платить больше, потому что напряжённая обстановка. Но это временно. На югах мы знаем, строительные работники получают меньше, там стройматериал дешевле. У нас большой фронт работы на Донбассе. Но мы всё это решим, не останавливая ни одно решение на Ямале»,– заверил Дмитрий Артюхов.

Губкинский, Юлия Фролова

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