Ямал отправил на Донбасс коммунальную технику и пожарные машины для восстановления территории

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал Донецкой народной республике для восстановления хозяйства и социальной сферы спецтехнику: коммунальные и пожарные машины, а также бензовозы. Кроме того – стройматериалы. Такие сведения он озвучил в рамках визита в ДНР, сообщается на официальном сайте главы республики 14 июня 2022 года.

Спецтехника в пути. «Отрабатываем с коллегами из муниципальных образований то, что необходимо – строительные ресурсы», – сказал г-н Артюхов, слова которого есть на официальном сайте ДНР.

Дмитрий Артюхов и глава Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Вместе с Дмитрием Артюховым в ДНР прибыли замгубернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев, замгубернатора, директор департамента строительства и жилищной политики Александр Подорога, первый замдиректора окружного департамента спорта Алексей Щелконогов.

Также сегодня в ДНР работает делегация из Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Южный Урал и Ямал возьмут шефство над районами, которые оказались разрушены в результате военных действий – Ясиноватая и Волновахский район.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские националисты намеренно разрушали социальные объекты, покидая эти территории. «К Волновахе уже подведено электричество, газ, процесс восстановления начался. Но с учётом вашей включенности уверен, что ситуация будет развиваться более серьезными темпами. Для людей это важно», – отметил Денис Пушилин.

Салехард, Донецк, Наталья Ефремова

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