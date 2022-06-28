Ямал начал ремонт объектов в ДНР и вывезет 480 местных ребят на отдых

Ямал начал восстанавливать несколько объектов в Волновахе (Донецкая народная республика). В частности, регион поставляет стройматериалы и обеспечивает рабочих во время ремонта в больнице, одной из школ и станции переливании крови. Об этом сообщается на официальном сайте правительство автономного округа 28 июня 2022 года.

Кроме того, в Волновахе ждут 14 единиц техники от Ямала: дорожной, специализированной, пассажирской. Это самосвалы, погрузчики, автобусы, автовышка с буровой установкой, бензовоз, пожарные машины, бронемобиль.

Жителям города передадут 6 тысяч продуктовых наборов. Сегодня из Москвы выдвинется автомобиль с медикаментами.

ЯНАО обеспечит отдых детей из Волновахи.

«Округ по просьбе администрации ДНР возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи – первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля», – сообщают в правительстве региона.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов побывал в Волновахе 14 июня 2022 года. Он подписал соглашение о сотрудничестве с главой Волновахского района Константином Зинченко.

Волноваха, Салехард, Наталья Ефремова

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