Благодаря Ямалу врачи и пациенты в Волновахе впервые получили возможность делать обследования на новом оборудовании. Автономный округ, получив шефство на Волновахой, оснастил больницы современной диагностический техникой. Как рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, ЯНАО фактически заново отстроил не только те объекты, которые были разрушены в результате военных действий, но и те социальные объекты, в которые просто долгое время не вкладывались деньги.

Подробности о том, как именно ЯНАО включился в восстановление региона в ДНР, раскрыл г-н Артюхов в беседе с заместителем гендиректора «Республиканского медиахолдинга» ДНР Натальей Хрусталевой. Она посвящена двухлетию шефской помощи автономного округа.

«Мы поняли, что мы не только будем восстанавливать там, где были боевые действия. Но для того, чтобы жизнь был полноценной, качественной, нужно будет заниматься вообще всей социальной инфраструктурой. Поэтому сразу была взятка планка высокая, 300 объектов у нас в активной стадии, из них более 200 уже закончены. Это сотни жилых домов, 19 школ, большой больничный комплекс, оборудованный самой современной техникой. Как говорили врачи –никогда на такой технике не работали. Современная диагностика, компьютерная томография, УЗИ, детские сады», – отметил г-н Артюхов в интервью.

По словам губернатора ЯНАО, регион скоро приступит к строительству крытого спорткомплекса в ДНР.

Многие специалисты с Ямала помогали в качестве наставников, сотрудников и специалистов перезапускать молодёжные центры, медицину, образовательные объекты. 30 врачей с Ямала работали в больнице Волновахи, кроме того, в молодёжном центре на Ямале создали отделение, которое помогает в работе молодёжного центра в Волновахе.

«Восстановить – восстановим, важно, чтобы там была полноценная содержательная жизнь», – заключил глава региона.

Глава ЯНАО добавил, что жители автономного округа не задвали ему вопросов: «А что, в ЯНАО уже нечего делать, всё отермонтировано?". Напротив, северяне поддержали иновников в вопросе помощи житнлям Волновахи.

Дмитрий Артюхов также поделился мнением о программах для детей Волновахи.

«На мой взгляд, это самая важная наша мера в той большой деятельности, которую мы ведём», – отметил губернатор. «Самое главное, что люди думают внутри. Взрослые – люди уже многое повидавшие, грамотные. У детей всё формируется. Мы понимаем, в какой информационной буре они живут», – пояснил глава региона.

По его словам, важно показать ребятам Москву, Нижний Новгород, Петербург. Благодаря интенсивным программам, дети могут посмотреть не только исторические центры, но и передовые предприятия. Во время таких выездов ребята могут определиться с вузом и получить уверенность в том, что их знания нужны.

Салехард, Наталья Ефремова

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