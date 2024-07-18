Власти Ямала выделили 25 млн рублей на командировки врачей в Волноваху

Власти Ямала выделили больницам округа 25 млн рублей субсидий на оплату врачам командировок в Волноваху в 2024 году. Больше всех получи новоуренгйская больница – 7,5 млн рублей. Также субсидия достанется больницам в Салехарде, Красноселькупе, Лабытнанги, Надыме и Ноябрьске. Об этом сообщается в приказе Депздрва ЯНАО.

Деньги врачам выделяют на проезд, найм жилья в Волновахе, зарплату они получают в двойном размере.

В июне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказывал о том, что сделано округом для восстановления Волновахи. В том числе благодаря ЯНАО врачи и пациенты в Волновахе впервые получили возможность делать обследования на новом оборудовании. Автономный округ, получив шефство на Волновахой, оснастил больницы современной диагностический техникой. деньги.

На момент проведения интервью, в середине июня, была такая статистика: 30 врачей с Ямала работали в больнице Волновахи. В апреле 2024 года была третья командировка врачей в Волноваху.

Салехард, Наталья Ефремова

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