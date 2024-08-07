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Среда, 7 августа 2024, 12:26 мск

Новости Ямал

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Ямал будет восстанавливать ещё и Авдеевку

фото – тг-канал Дмитрия Артюхова. Подписание соглашения с Дмитрием Шевченко

Власти Ямала восстановят ещё один муниципалитет в ДНР – Авдеевку. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 7 агуста 2024 года.

«Подписали с главой муниципалитета Дмитрием Шевченко соглашение о начале работ по восстановлению Авдеевки. Задача очень сложная – это первая линия фронта, обстрелы не прекращаются. Но там живут люди, которые ждали освобождения и, наконец, дождались. Первым делом до начала зимы восстановим для них дома. Ямальские специалисты уже выехали на место», – рассказал глава автономного округа.

Ямал уже вложил много сил и денег в восстановление Волновахи. Два года назад регион взял над ней шефство. В том числе в Волновахе работали ямальские врачи.

фото - тг-канал губернатора ЯНАО Артюхова

Салехард, Наталья Ефремова

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