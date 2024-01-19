Губернатор Ямала Артюхов поехал в Волноваху подвести итоги ремонтов и собрать новые задачи

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в Волновахе. Этот регион ДНР является подшефным для Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор автономии посетил объекты, на которых работают ямальские строители, и определил, какие объекты регионы будет восстанавливать в 2024 году, уточнили в пресс-службе г-на Артюхова.

По словам главы региона, ЯНАО восстанавливает объекты в Волновахе опережающими темпами.

«За прошлый год уже практически выполнили план на трёхлетку, то есть идём с трёхкратным опережением. Совсем скоро будем открывать новый молодёжный центр – Дом пионеров. Сохранили внешний классический облик здания, но наполним его самой современной начинкой. Важно, чтобы у молодёжи всего района были возможности для развития. Посмотрели МФЦ, который тоже в ближайшее время будет завершён. Создадим удобство для жителей, когда в одном месте можно будет получить все самые необходимые услуги», – сказал г-н Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

Новое двухэтажное здание многофункционального центра стилизовано под чум. Его возвели на месте того, что было разрушено обстрелами. Сейчас рабочие расставляют мебель на втором этаже.

Над восстановлением Дома пионеров ямальцы работают седьмой месяц. После обстрелов от старого здания оставались только стены.

В молодёжном центре есть художественная мастерская, медиастудия и студия звукозаписи. Будет создано киберпространство и молодёжное кафе-библиотека, танцевальный и репетиционный залы, коворкинг. Также там появится зал на 150 посадочных мест с трансформируемой сценой и выставочным пространством.

Ямал также помогает ремонтировать фасады на центральной улице Ленина. За время шефства регион восстановил 200 домов, в большинство уже заехали семьи.

Дмитрий Артюхов побывал в гостях у одной из семей, которая получила новое жильё – это семья Деревянко. Они лишились жилья прошлой зимой – в их дом попал снаряд. Губернатор Ямала поздравил Оксану и её детей – Владу и Илью – с новосельем, вручил им подарки. Также г-н Артюхов пообщался с коммунальщиками, которые занимаются устранением аварий на сетях тепло- и водоснабжения. Сейчас в Волновахе работают 22 специалиста с Ямала.

Глава региона осмотрел центральный стадион города. Его назвали в честь «шефа» – «Ямал». Рядом построят спорткомплекс. «Это будет типовое сооружение, такие мы строим у себя на Ямале. Донбасс славится успехами в единоборствах, боксе. В новом комплексе все эти виды спорта будут предусмотрены для ребят», – рассказал Дмитрий Артюхов.

В посёлке городского типа Донское Ямал восстановил 59 домов на 2140 квартир. Отремонтировали школу.

Итоги поездки Дмитрий Артюхов обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным. Губернатор ЯНАО обозначил цели на 2024 год.

«Начнём дорожные работы. Видно, что кое-где ситуация очень острая, нужно исправлять. Будем ещё в этом году заниматься вопросами безопасности – развивать систему видеонаблюдения. Мы у себя на Ямале это успешно реализуем и, чтобы чувство безопасности возвращалось на эти улицы, нужно, чтобы современные технологии тоже приходили на помощь», – сказал глава региона.

Ямал уже отремонтировал семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 19 школ и 13 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты, создаётся 29 спортивных площадок.

Денис Пушилин поблагодари Ямал за помощь.

«Очень рад видеть вас в Республике. В очередной раз хочу сказать слова благодарности за то, что делается для подшефного Волновахского района. Мы видим, что очень серьёзная поддержка в подготовке к отопительному сезону с учётом тех сложностей, которые есть сейчас; с учётом и обстрелов, и погодных условий – они в этом году тоже много сюрпризов неприятных преподнесли», – отметил г-н Пушилин.

фото - пресс-служба губернатора ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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