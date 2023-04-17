Ямал направит на отдых детей из Волновахи 55 млн рублей

Ямал потратит на отдых детей из Волновахского района ДНР 55 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщается в постановлении правительства округа. Именно такая сумма субсидии выделяется из бюджета АНО «Центр организации детского и молодёжного отдыха».

Ранее в пресс-службе губернатора ЯНАО сообщали, что в лагере «Юбилейный» Краснодарского края смогут отдохнуть дети от 7 до 17 лет из подшефного Ямалу региона. Средства бюджета пойдут на оплату трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих.

Всего в этом году на черноморском побережье отдохнут 640 детей из Донецкой Народной Республики.

Салехард, Наталья Ефремова

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