У губернатора Артюхова появился полпред в ДНР

Чиновник мэрии Губкинского Александр Кусенко назначен спецпредставителем губернатора ЯНАО в Волновахском районе. Об этом сообщают 6 сентября в пресс-службе главы региона.
Ранее г-н Кусенко возглавлял управление по физкультуре и спорту в Губкинском.
«Спецпредставитель будет заниматься интеграцией успешных ямальских практик в социальных сферах на подшефной территории»,– говорится на сайте правительства округа.
Сегодня спецпредставитель отправился в Волновахский район.
У нового чиновника есть опыт оперативной работы. Ранее на протяжении 7 лет он работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД России по Губкинскому. Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое, также прошел профпереподготовку по направлению «Специалист в социальной сфере».
Салехард, Наталья Ефремова
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