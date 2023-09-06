У губернатора Артюхова появился полпред в ДНР

Чиновник мэрии Губкинского Александр Кусенко назначен спецпредставителем губернатора ЯНАО в Волновахском районе. Об этом сообщают 6 сентября в пресс-службе главы региона.

Ранее г-н Кусенко возглавлял управление по физкультуре и спорту в Губкинском.

«Спецпредставитель будет заниматься интеграцией успешных ямальских практик в социальных сферах на подшефной территории»,– говорится на сайте правительства округа.

Сегодня спецпредставитель отправился в Волновахский район.

У нового чиновника есть опыт оперативной работы. Ранее на протяжении 7 лет он работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД России по Губкинскому. Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое, также прошел профпереподготовку по направлению «Специалист в социальной сфере».

Салехард, Наталья Ефремова

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