Ямал отремонтирует в подшефной Волновахе пять многоквартирников

Ямал принял решение расширить гуманитарную помощь подшефной Волновахе. Там будет отремонтировано пять многоквартирных домов. Главная задача – подготовить здания к зиме.

«Понимаем, что важно не только восстановить социальные объекты, но и помочь вернуть людям элементарные бытовые условия, в первую очередь, крышу над головой. Ямальские строители уже отремонтировали общежитие, начали строить новый дом на месте разрушенного, теперь приступают к пяти многоквартирникам для 88 семей, которые не будут зимой мерзнуть в своих квартирах», – пояснил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Сегодня строители уже приступили к работе. До наступления холодов будут восстановлены окна, кровля, инженерные системы и обеспечена подача тепла в дома», – рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко.

Всего же Ямал «под ключ» восстанавливает в Волновахском районе 55 различных социальных объектов. К первому сентября была сдана школа, в которой уже учатся дети. Завершены работы в общежитии и одном из корпусов больницы. Еще на 22 образовательных учреждениях района идет ремонт и подготовка к зиме. Строится трехэтажный дом на 43 квартиры.

Работы проводятся с опережением графика. Строители обеспечены всей необходимой техникой и материалами. Ямальцы также поддерживают Волноваху отправкой гуманитарной помощи – двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»