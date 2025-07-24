Губернатор Артюхов вернулся из очередной поездки в ДНР

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вернулся из очередной поездки в ДНР и рассказал о новых объектах, которые строит и восстанавливает регион в Волновахе. Помощь в восстановлении и строительстве социальных, жилых объектов, дорог регион оказывает уже три года.

«Пообщался с ямальскими врачами в восстановленной больнице Волновахи. Помогают коллегам освоить новое оборудование, с начала года приняли уже больше трёх тысяч пациентов. Выявляют заболевания, последствия боевых травм, корректируют терапию хроническим больным. Салехардские и ноябрьские медики дистанционно расшифровывают КТ и другие снимки жителей Волновахи», – написал губернатор в своём телеграм-канале 24 июля 2025 года.

Ранее он сообщал, что ЯНАО фактически заново отстроил не только те объекты, которые были разрушены в результате военных действий, но и те социальные объекты, в которые просто долгое время не вкладывались деньги.

Напомним, Ямал выделят деньги для оплаты командировок медработников в подшефные регионы. https://newdaynews.ru/yanao/832620.html

Ещё одним пунктом стала стройка путепровода на улице Матросова, он соединяет разделённые железной дорогой части города.

Губернатор также осмотрел дома, которые ремонтируются с помощью ЯНАО. «Отремонтировали уже более двухсот домов в округе, один многоквартирник возвели с нуля, строим ещё два», – объяснил г-н Артюхов.

Кроме того, в поездке он успел осмотреть административное здание в Авдеевке «Здесь же разместятся МФЦ, медпункт, управление соцзащиты и ЗАГС», – написал Дмитрий Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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