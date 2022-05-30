Губернатор Югры Наталья Комарова работает на Донбассе

Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой находится с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике.



Основная цель поездки – доставка новой партии гуманитарного груза для детей Донбасса и подписание соглашения о сотрудничестве между ХМАО и администрацией города Макеевка, цель которого – оказание всесторонней помощи учреждениям и предприятиям для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни», – сообщили в правительстве Югры.



Наталья Комарова проведет рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Сегодня, 30 мая, губернатор Югры и глава администрации Макеевки Владимир Ключаров подпишут соглашение о сотрудничестве.



В рамках рабочей поездки глава региона уже посетила полевой добровольческий лагерь ХМАО в Мелекино, вблизи города Мариуполь. Напомним, что с 25 апреля здесь развернут пункт временного посещения и лагерь добровольцев для оказания помощи местным жителям. Ведется выдача гуманитарной помощи «из рук в руки», организовано горячее питание, которым за месяц работы обеспечено уже более 25 тысяч человек, поставка питьевой воды. В составе добровольцев – югорские врачи, которые работают с жителями в больнице Мариуполя. Наталья Комарова встретилась с добровольцами и обсудила текущие задачи, которые они выполняют в рамках в гуманитарной миссии.



В рамках рабочего визита Наталья Комарова также посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке. Среди них – разрушенный Драматический театр в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали добровольцы гуманитарной миссии из Югры.



Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых регионов, который организовал такую масштабную кампанию помощи жителям ЛНР, ДНР, отдельных территорий Украины.

Волонтеры АНО «Гуманитарный добровольческий корпус Югры» работают грузчиками, психологами, врачами, поисковиками, обеспечивают питанием местных жителей, разбирают завалы, производят временные ремонтные восстановительные работы.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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