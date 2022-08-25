В сургутские больницы доставили для лечения пациентов из ДНР

В Югру на самолёте доставили жителей Донецкой народной республики, которые нуждаются в лечении. Это 22 человека – в том числе раненые жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР. Об этом сообщили в официальном паблике правительства ХМАО накануне вечером, 24 августа 2022 года.

Борт приземлился в Сургуте, пациенты получат помощь в местных больницах. «17 человек направлены в Сургутский травматологический центр. Еще пять – в Центр сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера», – уточнили власти ХМАО.

В полёте с пациентами находились югорские медики – они заранее отправились в ДНР для помощи и неделю работали в больницах Макеевки.

«Правительство округа и губернатор Югры Наталья Комарова в числе первых регионов поддержали проект по включению системы здравоохранения Югры в оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Донецкой Народной Республики. Медицинские учреждения и команды специалистов готовы к приёму пациентов. Мы обеспечим полный курс лечения», – рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, которого цитируют в официальном паблике.

Сейчас в Югре готовят третью группу врачей для работы в Макеевке.

Рейс организован в сотрудничестве Минобороны РФ, правительства округа в рамках соглашения между регионом и администрацией Макеевки.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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