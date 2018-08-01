Надым потратит на участок новой набережной 200 млн рублей (ФОТО)

Надымский район потратит на реконструкцию первого этапа набережной в Надыме почти 200 млн рублей. Сейчас чиновники ищут строителей для проведения работ. Срок реконструкции – до 31 августа 2021 года, сообщает агентство «Новый День». Не исключено, что работы могут быть завершены раньше – при большем объёме финансирования, рассказали в управлении капстроительства и капремонта Надымского района.

На набережной появятся велодорожки с резиновым покрытием, парковочный карман на 13 мест, модульные клумбы, колоннады, велопарковки, ограждения, наружное освещение, а также подсветка малых архитектурных форм. «Предусматривается спуск к воде и озеленение. Это только часть набережной – небольшой участок порядка 500 метров. О дальнейших планах по обустройству набережной можно будет говорить с учётом увеличения финансирования», – рассказали агентству в управлении капстроительства.

Агентство «Новый День» публикует эскизы обновлённой набережной, присланные в редакцию управлением архитектуры и градостроительства администрации Надымского района.

Отметим, на Ямале в стадии строительства находятся набережные Салехарда (сейчас обнесена забором из-за несчастного случая с ребёнком) и Тарко-Сале.

Надым, служба информации

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