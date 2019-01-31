Глава Надымского района обещал новую набережную уже к осени 2019 года

Глава Надымского района Леонид Дяченко рассказал членам правительства Ямала о новой набережной Оруджева. По словам мэра, зона отдыха будет благоустроена уже к осени 2019 года. Ранее агентство «Новый День» сообщало об объекте и публиковало эскизы набережной.

По словам мэра Надымского района, в проекте – различные скульптурные композиции, хвойные деревья, комплексная система освещения, в том числе и архитектурная подсветка. Как ранее сообщало агентство, был выбран подрядчик строительства первого этапа набережной. Сумма контракта – почти 200 млн рублей. Реконструировать объект будет «Запсибгазпром-газификация», которая входит в группу компаний, аффилированных с Михаилом Слипенчуком.

Леонид Дяченко рассказал о реконструкции набережной в Салехарде, на совещании с членами правительства округа. В обсуждении участвовали кроме губернатора Дмитрия Артюхова заместители Алексей Ситников, Аркадий Бессонов, Татьяна Бучкова, Андрей Воронов, Сергей Карасев, Альбина Свинцова.

«У нас впервые подобный формат, когда мы заслушиваем главу муниципального образования, его команду по ключевым вопросам развития района на ближайший год. При этом в обсуждении сразу участвуют заместители губернатора и руководители профильных департаментов», – сказал г-н Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

Надым, служба информации

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