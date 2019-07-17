Строители Набережной в Надыме жалуются на невыплату зарплат

Рабочие, которые строят набережную в Надыме, жалуются на долги по зарплате. Несколько соответствующих постов оставили люди в соцсетях за последние несколько дней. Из сообщений понятно, что люди работают в компании «Запсибгазпром». По словам одного из авторов, жалоба на задержки выплат отправлена губернатору Дмитрию Артюхову и в администрацию района.

«Вчера было написано письмо губернатору и в местную администрацию по поводу выплат. Может, продвинется что-то как-то, если, конечно, рука руку не моет», – написал пользователь в сообществе, посвященном компании «Запсибгазпром», 17 июля 2019 года. Он же оставил сообщение в городском сообществе «Злой и добрый надымчанин» с обращением к жителям Надыма. «Обращаюсь к вам от работников организации «Запсибгазпром», которая занимается у вас строительством набережной и микрорайона «Олимпийский», с надеждой, что все-таки наша проблема решится. Мы приехали к вам на работу и выполняем ее добросовестно с учетом того, как требует наше начальство. Но нам не платят заработную плату, а, вернее, задерживают на два с половиной месяца, ссылаясь на то, что заказчик не оплачивает выполненные объемы. А заказчиком является ваша администрация. Помощи от прокуратуры мы не получили. Прокурор приезжал в начале того месяца, все осталось на том же этапе. У нас дома семьи и дети, которые тоже хотят есть», – говорится в его обращении.

Контракт на строительство набережной в Надыме подписан муниципальными властями и компанией «Запсибгазпром – газификация» (дочка указанного выше предприятия – прим.ред). Его сумма – 202 млн рублей. В адрес подрядчика уже поступило 33,4 млн рублей в качестве оплаты за выполненные работы, об этом сообщается в документах контракта.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО агентству «Новый День» обещали дать комментарии ближе к вечеру, после изучения сообщений в Сети. В пресс-службе правительства округа пока не ответили на вопрос агентства. В компании «Запсибгазпром» отказались давать пояснения без официального запроса редакции. Мы отправили его, как только отчет поступит, мы его опубликуем. В администрации Надымского района, которая, судя по сообщениям в Сети, также получила обращение от строителей, пока также не смогли дать пояснения по поводу обращения. В приемной замглавы Владимира Антонова записали номер телефона, но пока звонка в редакцию не поступало.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 17.07.19

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