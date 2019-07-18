Долги перед строителями набережной в Надыме составили почти 50 млн рублей

Ямальские следователи назвали сумму долгов перед строителями набережной и микрорайона Олимпийский в Надыме – 48 млн рублей. Речь идет о задолженности перед работниками компании «Запсибгазпром-Газификация». О том, что строители попросили о помощи в надымских соцсетях, накануне рассказало агентство «Новый День». В администрации района источники сначала назвали эти сведения дезинформацией, но вечером выяснилось, что долги действительно есть. Более того, и в самой администрации проводилось заседание по этому вопросу. Со строителями уже встретились представители прокуратуры, они подтвердили нарушения в оплате труда.

В следственном управлении СК Ямала в четверг, 18 июля, также озвучили предварительные результаты своей проверки. «Запсибгазпром-Газификация» допустило задолженность по заработной плате перед работниками за июнь 2019 года. По предварительным данным, расчет не получили 630 работников. Долг составляет не менее 48 млн рублей. Следоатели направили запрос в коммерческую организацию о предоставлении сведений и документов для всестороннего исследования ситуации», – сообщили силовики.

Как выяснилось, в администрации Надымского района накануне состоялся антикризисный штаб, но о нем местные власти СМИ ничего не сообщили.

Как рассказали агентству «Новый День» в самой компании «Запсибгазпром», вины ямальских заказчиков в том, что рабочим не платят, нет. Все дело в Минобороны – именно федеральное ведомство не рассчитывается с предприятием за объекты в других регионах. По корпоративной традиции «Запсибгазпром» не платит зарплату сотрудникам, пока все заказчики не рассчитыаются за выполненные работы.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 18.07.19

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