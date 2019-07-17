Строители набережной в Надыме не получают зарплату из-за министерства обороны РФ

В компании «Запсибгазпром» подтвердили наличие задолженности перед рабочими, которые возводят набережную в Надыме. Вместе с этим в компании агентству «Новый День» объяснили, что причиной невыплаты зарплаты стали не заказчики с Ямала. Нехватка средств возникла из-за Министерства обороны РФ. «Запсибгазпром» является крупным подрядчиком ведомства в других регионах и недополучает средства по контрактам с федеральной структурой.

В среду, 17 июля 2019 года, в Сети появилось несколько сообщений от сотрудников «Запсибгазпрома» о том, что рабочие в Надыме уже 2,5 месяца не могут получить заработанные средства. Как рассказал один из авторов постов на условиях анонимности агентству «Новый День», руководство объяснило, что зарплат нет, так как заказчик не оплачивает выполненные работы.

В Надыме работает дочерняя компания «Запсибгазпром» – «Запсибгазпром-Газификация». Более 140 строителей работают на объекте в две смены, рассказали на предприятии.

«Первый этап набережной, а это 0,51 км, будет сдан в начале сентября 2019 года. Помимо этого сегодня более четырех тысяч работников «Запсибгазпром» выполняют крупные проекты по заказу Министерства обороны РФ в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, в сложнейших климатических условиях Арктики и на островах Курильской гряды, – пояснили в компании в ответ на вопрос агентства «Новый День». – В связи с задержкой по финансированию проектов со стороны Министерства обороны произошла задержка в выплате заработной платы работникам общества, так как по сложившейся корпоративной практике выплата зарплаты производится одновременно всем работникам, независимо от выполняемой работы. В ближайшие дни задолженность будет погашена», – говорится в ответе компании.

Ранее собеседник агентства в надымской администрации заявил, что в мэрии информации о долгах перед строителями набережной нет. В надымской прокуратуре обещали провести проверку, оперативными данными там поделиться не смогли.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 17.07.19

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