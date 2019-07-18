Прокуроры встретились со строителями набережной в Надыме, которые не получают зарплату

Прокуратура встретилась с сотрудниками компании «Запсибгазпром-Газификация», которые жаловались на невыплату зарплат при строительстве объектов в Надыме. От граждан приняли заявления о защите прав в суде. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО в чтверг, 18 июля 2019 года. Напомним, 17 июля стало известно о том, что зарплату уже 2,5 месяца не получают те, кто строит микрорайон Олимпийский и набережную в Надыме.

Городской прокурор Надыма проверяет, как в компании исполняли трудовое законодательство и соблюдал ли заказчик свои обязательства. Заказчик – администрация Надымского района. Уже установлено, что власти оплату за выполненные работы перечисляли вовремя.

В компании «Запсибгазпром» агентству «Новый День» пояснили, что долги перед рабочими возникли не из-за ямальских заказчиков, а из-за Минобороны, которое не рассчитывается вовремя с предприятием. В компании добавили, что по правилам фирмы все подразделения «Запсибгазпром» получают зарплату одновременно, поэтому пострадали и те строители, кто работает на Ямале.

В надымскорй администрации вчера официально не ответили на вопросы агентства о задержке зарплат. Неофициальный источник сообщил, что информация о долгах похожа на фейк. Между тем как сегодня сообщила прокуратура, вчера в надымской администрации прошло заседание антикризисного штаба при главе с участием руководителя ООО «Запсибгазпром-газификация». Темой были как раз эти долги.

Прокуратура подключила следователей к проверке в Надыме: «По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев прокурором организовано проведение следственными органами проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ». Поскольку «Запсибгазпром» находится в Тюмени, информацию о задолженности также сообщили и прокуратуре Тюменской области.

Первоначально информация о долгах появилась в надымских горосдких сообществах в соцсетях от анонимного сотрудника «Запсибгазпром». Официально ее не прокомментировали ни окружные, ни муниципальные власти.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 18.07.19

Компания под управлением депутата Ямала два года незаконно закачивала канализацию в землю. / Спасатели опубликовали фото взорвавшегося на пикнике автомобиля под Ноябрьском (ФОТО). / Строители набережной в Надыме не получают зарплату из-за министерства обороны РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»