Зарплату рабочим в Надыме начали платить после публикаций в СМИ и проверок силовиков

Строителям набережной и жилых домов в Надыме обещают выплатить долги по зарплате до августа. Задолженность за май перед сотрудниками компании «Запсибгазпром» погашена. Об этом в пятницу, 19 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала. Там озвучили новую информацию – оказывается, работники этой фирмы строят объекты не только в Надыме, но и в Пуровском районе. Общее число сотрудников, которые на Ямале не получали деньги вовремя – порядка 500 человек.

Проверки невыплат начались после того, как один из сотрудников анонимно написал обращение-просьбу в городских сообществах Надыма. Агентство «Новый День» писало об этом. В самой компании «Запсибгазпром» изданию сообщали, что причина задержек – это Минобороны РФ. Федеральное ведомство не рассчиталось с компанией за объекты в других регионах. Из-за этого зарплату не выплатили в том числе и рабочим на Ямале.

Прокуратура и следователи начали проверку.

«18 июля 2019 руководитель ООО «Запсибгазпром-Газификация» посредством видеоконференц-связи заслушан на заседании антикризисного штаба при главе Надымского района. Глава фирмы пояснил, что они уже погасили задолженность за апрель-май в сумме 24 млн рублей. Остальные деньги – зарплату за июнь –рабочим обещают выдать до 31 июля 2019 года», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Накануне следователи сообщили, что общая сумма долга достигла 50 млн рублей.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 19.07.19

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