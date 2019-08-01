Власти Ямала второй раз платят за проект реконструкции «Озерного» в Ноябрьске

Санаторий «Озерный» в Ноябрьске решили переделать в центр для реабилитации инвалидов. Власти Ямала ищут подрядчиков для создания проекта реконструкции здания. На это готовы выделить около 14 млн рублей – такова максимальная цена контракта, сообщает агентство «Новый День». Срок проектирования – 10 месяцев. Это уже второй проект переделки санатория.

Санаторий «Озерный» в Ноябрьске закрылся несколько лет назад. Округ выкупил комплекс у города за 100 млн рублей. Власти Ямала озвучивали разные планы на это имущество – сначала говорили, что там будет онкодиспансер, так как число раковых больных растет. Заказали проект реконструкции за 9,8 млн рублей. Контракт на выполнение этих работ до сих пор не завершен (его делает «Омскрегионпроект»). Также деньги потратили на проведение экспертизы документов, это следует из материалов госзакупок.

Весной 2018 года заместитель губернатора Татьяна Бучкова выразила сомнения в том, что онконцентр в «Озерном» сделать можно (почему-то этого не знали раньше). «У врачей есть большие опасения, можно ли на базе санатория «Озерный» качественно и в полном объеме оказывать помощь. Будут ли эффективны вложения денег, для того чтобы этот центр соответствовал уровню онкологического диспансера», – сказала г-жа Бучкова, которую цитировало агентство «Ноябрьск 24».



В сентябре 2018 года мэр Ноябрьска Алексей Романов, выступая перед депутатами заксобрания с отчетом о развитии города, сообщил, что есть второй вариант использования имущества санатория – комплекс реабилитации инвалидов. Очевидно, что выбрали именно эту возможность. И снова платят за проект, только он стоит почему-то дороже, чем проект онкоцентра.

Итак, согласно техзаданию, в санатории должен быть стационар на 40 мест или полустационар на 60 мест. Нужно предусмотреть в комплексе кабинеты социальной реабилитации, развития мелкой моторики, арт-терапии, социально-психологической реабилитации, тренингов, трудотерапии, Кабинет с креслами-колясками, массажную комнату. И лечебные помещения.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 01.08.19

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