Артюхов пообещал ямальцам новые больницы

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов обещал ямальцам новые медучреждения и радиологию в Салехарде. Планы глава округа озвучил 13 августа. В этот день он вместе с врио губернатора Тюменской области Александром Моором провёл в нефтяной столице предвыборную встречу с медиками. Сроки строительства новых лечебных учреждений г-н Артюхов не назвал.

«Буквально на днях мы приняли решение развивать радиологическое направление в Салехарде, есть планы по строительству поликлиник в городах, в Новом Уренгое будем строить хирургический комплекс», – сообщил Дмитрий Артюхов, которого цитирует пресс-служба тюменского губернатора.

Как пояснил в беседе с агентством глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков, который также присутствовал в Ноябрьске, радиологию в столице Ямала начнут проектировать в ближайшее время. Остальные анонсированные Артюховым учреждения пока обсуждаются – не ясны источники финансирования и сроки. Возможно, их финансирование будет внебюджетным.

О том, что в Салехарде появится отделение лучевой терапии, было известно ещё в конце 2017 года. Потребность в нём велика. Сейчас онкобольные с Ямала вынуждены лечиться в Москве и Тюмени, пациенты встают там в долгие очереди из-за того, что количество раковых больных не снижается, поясняли в Депздраве автономии. Новая радиотерапия на Ямале расположится на территории Салехардской окружной больницы. Ранее называли и сроки её возведения – 2021 год.

Вместе с этим ещё одно отделение онкологии должно было появиться в восточной части округа – в Ноябрьске на базе ликвидированного санатория «Озёрный». Об этом чиновники говорили ещё три года назад. Однако до сих пор не появилось. Не исключено, что планы изменятся и вместо Ноябрьска лучевая терапия откроется в Новом Уренгое, рассказали в департаменте здравоохранения Ямала «Новому Дню».

Сейчас Новоуренгойская больница нуждается не только в отделении, где лечат раковые опухоли. Медучреждение было построено в конце восьмидесятых и уже не справляется с нагрузкой. Нужно расширение, в том числе и новый хирургический корпус, о котором сказал во время визита в Ноябрьск г-н Артюхов.

Александр Моор ездит по муниципалитетам Ямала и Югры в рамках предвыборной программы. Ранее он был сити-менеджером Тюмени и теперь нуждается в повышении узнаваемости не только в Тюменской области, но и в соседних округах, которые также должны голосовать за главу объединённого субъекта.

Ноябрьск, служба информации

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