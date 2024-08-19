Закрытый санаторий «Озёрный» в Ноябрьске хотят снести. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 19 августа на встрече с жителями. Власти оплачивали несколько проектов реконструкции объекта, но ни один из них не был реализован.

«Объект нефункционирующий, там голые стены. Руководство города переживает: объект заброшенный, там дети заберутся и не дай Бог пострадают. Экспертиза строительная показала, что со зданием лучше не связываться. Проще всё снести и построить с чистого листа. Нормативы уже всему не соответствуют, есть субъективные разрушения здания», – пояснил глава округа.

Он также отметил, что знает о запросе на собственный современный санаторий у старшего поколения. Однако этот вопрос не приоритетный и отправить отдыхать пенсионеров можно в другие регионы, пока в ЯНАО вложений требуют школы, дороги, аэропорты.

«По действующему зданию (санатория – прим.ред.) – надо демонтировать, а когда будут возможности, мы вернёмся к санаторию», – резюмировал г-н Артюхов.

В 2022 году Дмитрий Артюхов уже сообщал, что модернизация объекта, по предварительным подсчётам, может стоить около 2,5 млрд рублей.

Чиновники оплачивали как минимум два проекта реконструкции санатория – под онкоцентр и под реабилитационный центр для инвалидов.

Власти Ямала оплачивали реконструкцию в тюменских санаториях – «Ахманке» и «Тараскуле».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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