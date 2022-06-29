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Среда, 29 июня 2022, 10:37 мск

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Модернизировать санаторий «Ахманка» за 1,5 млрд рублей захотела только одна компания

фото – официальный сайт санатория

Санаторий «Ахманка» нашёл подрядчика для реконструкции. Согласно официальному сайту торгов, победителем аукциона стала компания ООО «РА-СТРОЙ». Эта фирма стала единственным участников конкурса, больше никто не пожелал провести работы в санатории на 1 млрд 452 млн рублей.

«РА-СТРОЙ» предложила именно такую сумму контракта.

В документах закупки пока не раскрыт ИНН победителя торгов, но судя по всему, речь идёт о компании «Рус Арктик Строй» из Нового Уренгоя.

В прошлом году она получила от правительства Ямала очень крупный контракт на 1,9 млрд рублей на строительства стационара на 46 коек в посёлке Тазовский.

Ранее сообщалось, что в «Ахманке» планируется ремонт существующего здания лечебного корпуса, а также строительство новых зданий и объектов – спальный корпус на 60 мест, корпус водолечебницы, тёплые переходы, тёплая стоянка на 4 машиноместа, канализационные очистные сооружения и другое.

Тюмень, Наталья Ефремова

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