На реконструкцию санатория «Ахманка» хотят потратить 1,5 млрд рублей

Санаторий «Ахманка» в Тюменской области вновь ищет подрядчика для проведения реконструкции. Сумма работ – почти 1,5 млрд рублей. Аукцион объявлен на официальном сайте закупок.

Планируется, что сначала победитель торгов скорректирует имеющуюся проектную документацию, а потом приступит к ремонту. На ремонт и строительство отводится 29 месяцев.

Проектной документацией предусмотрена не только реконструкция существующего здания лечебного корпуса, но и строительство новых зданий и объектов – спальный корпус на 60 мест, корпус водолечебницы, тёплые переходы, тёплая стоянка на 4 машиноместа, канализационные очистные сооружения и другое.

Итоги аукциона подведут в конце июня 2022 года.

Санаторием «Ахманка» управляет учреждённая ямальскими властями УК «Нордмедком». Структура собственности этой компании и её отчётность не вполне прозрачна.

Реконструкцию «Ахманки» и появление новых зданий на территории курорта аноансировал ещё в 2018 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов – тогда он побывал в «Ахманке» вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором.

«Принято решение по строительству нового корпуса в Ахманке. Сейчас у центра почти стопроцентная загрузка и при этом очень высокая востребованность. Первый шаг – это новый спальный корпус, новое водолечебное отделение. Перспективы у учреждения очень хорошие», – говорил г-н Артюхов.

Тюмень, Наталья Ефремова

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