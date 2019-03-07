Стало известно, как власти Ямала приватизируют имущество тюменской спа-лечебницы

Стала известная схема приватизации имущества санатория «Ахманка», который принадлежит Ямалу и расположен в Тюменской области. Имущество будет передано компании УК «Нордмедком» в счет допэмиссии акций. Общая стоимость имущества оценена властями Ямала в 40 млн рублей. Это недвижимость, сети, коммуникации и другое. Об этом говорится в приказе департамента имущественных отношений Ямала, сообщает агентство «Новый День».

В числе передаваемого УК «Нордмедком» имущества – котельная, насосная, несколько нежилых зданий, линии электропередач, водопровод, канализация. Ранее власти Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщали, что остальное имущество санатория (сам санаторий) уже находится в собственности УК «Нордмедком». Приватизация коммунальных объектов «Ахманки» необходима для «удовлетворения потребности населения в получении медуслуг, сокращения расходов на содержание имущества как ЯНАО, так и обществ, в уставные капиталы которых в дальнейшем планируется передача имущества». Подробнее власти не объяснили.

Ранее власти Ямала выделили 500 млн рублей «Ахманке» на модернизацию. Планировалось, что работы начнутся в 2017 году, но в 2018 году стало известно, что сроки перенесены. Теперь чиновники ждут завершения проектных работ только в 2020 году. Деньги субсидии при этом «зарезервированы».

Управляющая медицинская компания «Нордмедком» не является публичной и открытой. В открытом доступе ее отчетность найти не удалось. Но в официальном ответе на запрос агентства власти Ямала сообщали, что по итогам 2017 года структура получила прибыль в 42 млн рублей. Помимо «Ахманки» эта компания также управляет и другим медицинским активом Ямала – поликлиникой Нигинского. Там осенью 2018 года случился коррупционный скандал – был задержан заместитель главврача Артем Зон по подозрению в получении взятки.

Тюмень, Салехард, служба информации

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